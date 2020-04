Kontaktbeschränkungen gelten weiter, Schulen auch noch dicht

Mainz Vom normalen Alltag ist Rheinland-Pfalz in der Corona-Krise nach wie vor ein gutes Stück entfernt. Die Kontaktbeschränkungen werden verlängert. Auch die Schulen im Land bleiben vorerst noch dicht.

Die Rheinland-Pfälzer müssen sich in der Corona-Krise auf längere Kontaktbeschränkungen einstellen. Die bislang bis zum Sonntag (19. April) im Land geltenden Auflagen werden verlängert, wie Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Mittwoch in Mainz ankündigte. Zuvor hatte sie sich zuvor mit den anderen Länderregierungschefs und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) beraten.

Auch die Schulen in Rheinland-Pfalz bleiben wegen der Corona-Krise nach den Osterferien dicht. Es solle weiter eine Notbetreuung geben, sagte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) am Mittwoch in Mainz. Ab dem 27. April sollen dann erste Schüler wieder in die Schulen gehen, am 4. Mai sollen dann weitere Schülergruppen folgen.