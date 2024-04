Verkehr Konsum von Cannabis bei Falschfahrer festgestellt

Bei einem Falschfahrer auf der Autobahn 60 ist der Konsum von Cannabis festgestellt worden. Der 50-Jährige war auf der A60 in Mainz in der falschen Fahrtrichtung unterwegs, wie die Polizei am Montag mitteilte. Zu einem Unfall sei es nicht gekommen. Der reguläre Verkehr sei wegen des Falschfahrers am Samstagabend zum Stillstand gekommen. Der Mann habe gewendet, sei von der Autobahn abgefahren und anschließend auf der richtigen Fahrbahn weitergefahren. Ein anderer Verkehrsteilnehmer habe den Falschfahrer verfolgt und die Polizei alarmiert.