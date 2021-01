Konsum statt Urlaub: Einzelhandel legt 2020 bis November zu

Bad Ems Trotz des ersten Corona-Lockdowns im Frühling hat der rheinland-pfälzische Einzelhandel im vergangenen Jahr bis November ein Umsatzplus verbucht. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum steigerte er seine Erlöse von Januar bis November 2020 real, also um Preisveränderungen bereinigt, um 4,4 Prozent.

Nominal, also bewertet zu den jeweiligen Preisen, waren es plus 5,7 Prozent. Das teilte das Statistische Landesamt in Bad Ems am Donnerstag auf Basis vorläufiger Berechnungen mit. Die Zahl der Beschäftigten stieg um 0,9 Prozent. Dabei wurden 1,8 Prozent mehr Vollzeitkräfte und 0,4 Prozent mehr Teilzeitmitarbeiter eingestellt.