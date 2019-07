Konsolen für Senioren: Therapeutische Videospiele im Test

Bad Kreuznach Kegeln, Motorradfahren oder Briefe austragen, alles per Gestensteuerung und übertragen auf einen Bildschirm: Senioren in Rheinland-Pfalz können seit Donnerstag ein Jahr lang therapeutische Videospiele testen.

Die insgesamt sechs Spiele sowie die dazugehörige Konsole wurden am Donnerstag im Elisabeth Jaeger Haus in Bad Kreuznach vorgestellt. Schirmherrin ist die rheinland-pfälzische Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD). Auch das Friesenheim in Ludwigshafen sowie das Seniorenpflegehaus Sonnenhang in Mehren (Landkreis Altenkirchen) nehmen an dem Test teil.