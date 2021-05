Konferenz zur Zukunft Europas: Toscani ruft auf

Saarbrücken Zum Start der „Konferenz zur Zukunft Europas“ an diesem Sonntag (9. Mai) hat der saarländische Landtagspräsident Stephan Toscani die Bürger zur Beteiligung aufgerufen. „Die Zukunft der EU betrifft uns alle als Bürgerinnen und Bürger der EU.

Besonders hier im Saarland und in der Großregion“, sagte Toscani am Samstag in Saarbrücken.

Bereits am Freitag hatten die 21 gewählten Staatsoberhäupter der EU-Staaten die Bürger aufgerufen, sich an der Konferenz zu beteiligen, darunter auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Von Sonntag an sollen über einen Zeitraum von etwa einem Jahr Bürgerforen und Debatten auf europäischer, nationaler und regionaler Ebene stattfinden. Dabei sollen Handlungsempfehlungen zu Fragen wie Nachhaltigkeit, Klimaschutz, Digitalisierung und Europas Rolle in der Welt erarbeitet werden. Es gibt dazu auch eine Online-Plattform. Die Empfehlungen sollen als Grundlage für die Weiterentwicklung der Europäischen Union dienen.