Mainz Kommunen zahlen anderen Kita-Trägern rund 250 Millionen Euro

Die Kitas in kirchlicher und anderer freier Trägerschaft in Rheinland-Pfalz bekommen nach jahrelangem Streit von den Kommunen rund 250 Millionen Euro für Personal- und Sachleistungen. Auf diese Übergangsvereinbarung für den Zeitraum Juli 2021 bis Ende 2024 hätten sich die Kommunen, Kirchen und anderen freien Träger verständigt, berichtete der Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz am Montag und bestätigte damit Medienberichte. Die Verhandlungen waren dem Vernehmen nach sehr angespannt und drohten zeitweise zu scheitern. Gebäudekosten seien nicht enthalten.