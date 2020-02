Kommunen unternehmen viel für bessere Luft

Mainz Elektrofahrzeuge, mehr Bäume, längere Radwege: Das sind nur einige von vielen Maßnahmen der Städte in Rheinland-Pfalz für bessere Luft. Wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab, zeigen sich in Kommunen durchaus Fortschritte - und sie planen weitere Aktionen zur Verbesserung des Klimas.

In Koblenz will das städtische Busunternehmen künftig mit Bussen mit Gasantrieb unterwegs sein. Und Landau plant unter anderem eine Neuordnung der Mobilität, die etwa den Radverkehr stärken soll.

Allgemein ist die Stickstoffdioxid-Belastung in den Städten in Rheinland-Pfalz rückläufig, wie Anfang Februar aus Daten des Umweltbundesamtes hervorging. Aber zum Beispiel in Mainz reichen die Anstrengungen bisher nicht aus. Demnach lag der NO2-Jahresmittelwert 2019 in der Mainzer Parcusstraße bei 42 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft und damit über dem europäischen Grenzwert von 40 Mikrogramm. Im Vorjahr waren es noch 47 Mikrogramm gewesen. Unter den Grenzwert auf jeweils 38 Mikrogramm sank nach Angaben des Mainzer Umweltministeriums der Jahresmittelwert in Koblenz (Vorjahr: 42 Mikrogramm) und Ludwigshafen (Vorjahr: 40 Mikrogramm).