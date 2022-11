8. Dezember : Kommunen und Kreise bereiten sich auf Warntag vor

Ingelheim/Mainz Warn-Apps, Sirenen und das neue Warnsystem über Mobilfunk (Cell Broadcast): Bund, Länder, Kreise, Städte und Gemeinden proben am 8. Dezember gemeinsam ihre Mittel zur Warnung der Bevölkerung. Das digitale Warnsystem Mowas wird von 11.00 Uhr an deutschlandweit getestet.

Die in den Kreisen aktiven Sirenen werden in Rheinland-Pfalz von den acht Leitstellen ausgelöst, wie der stellvertretende Brand- und Katastrophenschutzinspekteur des Kreises Mainz-Bingen, Michael Braun, am Montag in Ingelheim ankündigte. Der Katastrophenschutz des Kreises koordiniert die Warnmittel - wie mobile Sirenen oder Drohnen - auf der Ebene der Verbandsgemeinden und kreisangehörigen Städte.