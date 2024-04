Wahlen Kommunen und Europa: Laut Politologe differenzieren Wähler

In Rheinland-Pfalz fallen in diesem Jahr die Kommunal- als auch die Europawahl auf den 9. Juni. Grundsätzlich sei in der Vergangenheit bei solchen Konstellationen die Wahlbeteiligung der Kommunalwahlen nach oben getrieben worden, sagte Arzheimer. Auch in diesem Fall erwarte er einen gewissen „Boost“ für die Kommunalwahl, wenn auch nicht so stark wie bei einer parallelen Bundestagswahl. Wählerinnen und Wähler empfänden es grundsätzlich als Erleichterung, wenn Wahlen zeitgleich seien.