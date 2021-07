Kommunen trotz weniger Steuern dank Hilfen mit Überschuss

Mainz Im Vergleich zu Hessen hinken die rheinland-pfälzischen Kommunen nach einer Untersuchung bei den Gewerbesteuereinnahmen hinterher. Bei den kommunalen Investitionen schneidet nur das Saarland schlechter ab.

Trotz des wirtschaftlichen Rückgangs seien die kommunalen Ausgaben für Hartz-IV stabil geblieben, stellt der Bericht fest. Im Durchschnitt sei die Belastung der Kommunen in Rheinland-Pfalz in dieser Hinsicht seit jeher relativ gering. Im Saarland beispielsweise trügen die Kommunen je Einwohner um die Hälfte höhere Lasten. Hoch seien die Ausgaben insbesondere in den Städten Ludwigshafen, Kaiserslautern und Pirmasens. Demgegenüber sind die Ausgaben in den ländlichen Regionen gering. So trage Ludwigshafen je Einwohner fünfeinhalb Mal so hohe Ausgaben wie der Kreis Südwestpfalz.