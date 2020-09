Kommunen stimmen Mitfinanzierung der Buga 2029 zu

Mainz Die Kommunen im Oberen Mittelrheintal haben einer finanziellen Beteiligung an der Bundesgartenschau (Buga) 2029 zugestimmt. Die Versammlung des Zweckverbands der Kommunen im Unesco-Welterbe-Tal stimmten einer entsprechenden Satzungsänderung und einem Vertrag mit den Buga-Veranstaltern zu, wie das Innenministerium am Freitag mitteilte.

Die Buga 2029 werde dazu beitragen, das Obere Mittelrheintal in die „Champions League der touristischen Destinationen in Europa“ zu führen, erklärte Innenminister Roger Lewentz (SPD). Das Obere Mittelrheintal zieht mit der wohl höchsten Burgendichte der Welt, steilen Weinbergen und historischen Ortskernen zahllose Besucher aus aller Welt an. Es leidet aber auch unter Bahnlärm, einer teilweise veralteten touristischen Infrastruktur und rückläufigen Bevölkerungszahlen.