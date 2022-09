Energiekrise : Kommunen: Schließung als letztes Mittel beim Energiesparen

Mainz Die Städte und Gemeinden in Rheinland-Pfalz richten sich auf den Winter ein. Um Energie zu sparen, gibt es nun einen Katalog mit abgestuften Maßnahmen.

Die Landesregierung und der Städtetag Rheinland-Pfalz haben bei einem Treffen am Dienstag in Mainz den Kommunen weitere Maßnahmen zum Energiesparen empfohlen. Um das angestrebte Einsparziel von 15 Prozent zu erreichen, sollen zunächst in öffentlichen Einrichtungen der Städte und Gemeinden die Temperaturen gesenkt werden, bevor an Schließungen gedacht wird, wie Christiane Döll vom Städtetag nach den Beratungen mitteilte. „Vereinfach gesagt: Zuerst wird an der Temperatur gedreht“, sagte sie.