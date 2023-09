Migration Kommunen schließen Klage wegen Flüchtlingskosten nicht aus

Die rheinland-pfälzischen Kommunen erhöhen den Druck auf das Land bei ihrer Forderung für eine ausreichende Finanzierung der Flüchtlingskosten. Städte, Gemeinden und Landkreise seien am Limit bei der Aufnahme von Schutzsuchenden, sagte der Geschäftsführende Direktor des Landkreistags, Andreas Göbel, am Donnerstag in Mainz. Im Herbst und Winter müsse mit einer hohen Zahl an Zuzügen gerechnet werden. Wer für die Mehrkosten der Kommunen bei der Aufnahme, Unterbringung und Integration der Menschen aufkommt, sei aber weiter ungeklärt.