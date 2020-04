Kommunen schließen Haushalte 2019 mit positivem Saldo ab

Mainz Licht und Schatten bei den Finanzen von Städten und Gemeinden. Insgesamt sind sie schon das dritte Jahr aus den roten Zahlen heraus. Einzelne Städte stecken aber weiter im Defizit.

Trotz einer schwierigen Finanzlage mehrerer Städte in Rheinland-Pfalz haben die Kommunen insgesamt das dritte Jahr in Folge einen Haushaltsüberschuss erzielt. Bei Steuereinnahmen von 4,91 Milliarden Euro ergab sich im vergangenen Jahr ein Haushaltsüberschuss von 263 Millionen Euro, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch mitteilte. „Der erneut hohe Überschuss der rheinland-pfälzischen Kommunen steht für eine positive Entwicklung der Finanzlage bis zur Corona-Krise“, erklärten Finanzministerin Doris Ahnen und Innenminister Roger Lewentz (beide SPD).

In den beiden Vorjahren erreichte der positive Finanzierungssaldo jeweils mehr als 400 Millionen Euro. 2009 fiel noch ein Defizit von 870 Millionen Euro an.

Im Minus befindet sich allerdings weiter jede zweite kreisfreie Stadt. Das Defizit war in der Landeshauptstadt Mainz mit 21,9 Millionen Euro am höchsten, vor Ludwigshafen mit 12,0 Millionen. Bezogen auf die Einwohnerzahl stand Pirmasens mit einem Fehlbetrag von 179 Euro pro Kopf der Bevölkerung am schlechtesten da. Den höchsten Einnahmenüberschuss erzielte im vergangenen Jahr die Stadt Kaiserslautern mit 39,3 Millionen Euro, pro Kopf lag Speyer mit 584 Euro je Einwohner an der Spitze.