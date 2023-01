Landtag : Kommunen in Rheinland-Pfalz von Milliardenschulden befreit

Mainz Alle sprechen von einem historischen Akt: Der Landtag hat am Mittwoch einstimmig beschlossen, dass das Land drei Milliarden Euro an Schulden von Städten und Gemeinden übernimmt. Jetzt hoffen die Kommunen, dass der Bund die zweite Hälfte der Altschulden tilgt.

