Finanzhaushalt Kommunen in Rheinland-Pfalz vergleichsweise hoch verschuldet

Bei den Flächenländern hat Rheinland-Pfalz deutschlandweit nach dem Saarland und Hessen die meisten Schulden. Von den Top Ten der am höchsten verschuldeten kreisfreien Städte in Deutschland kommen Ende 2022 drei aus Rheinland-Pfalz. In dieser Liste liegt Pirmasens mit rund 12.300 Euro Schulden auf dem zweiten Platz, es folgen Kaiserslautern mit rund 11.100 Euro Schulden und Ludwigshafen mit rund 10.100 Euro Schulden auf den Plätzen fünf und sechs. Die kreisfreien Städte sind im Schnitt deutlich höher verschuldet als die Landkreise und ihre Kommunen.