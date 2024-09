Flüchtlinge Kommunen fordern mehr Mitsprachrecht bei Flüchtlingskosten

Asylsuchende erhalten bis zum Abschluss ihres Verfahrens Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Solange sie in den Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes untergebracht sind, übernimmt das Land die Kosten. Nach der Verteilung auf die Kommunen tragen diese die finanzielle Last, wobei sie derzeit monatlich 848 Euro pro Person erhalten. Das sei ein Betrag, der seit der Fluchtbewegung 2015/2016 nicht mehr den tatsächlichen Kosten in den Städten und Kreisen entspreche, mahnten Diener und Göbel. Die jährlich 35 Millionen Euro vom Land fallen für die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an.