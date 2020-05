Kommunen fordern finanzielle Hilfe von Bund und Land

Saarbrücken Die Landeshauptstadt Saarbrücken, der Regionalverband und mehrere Bürgermeister der Umlandgemeinden haben von Bund und Land finanzielle Unterstützung für die Kommunen in der Corona-Krise gefordert.

Die Pandemie habe gezeigt, dass Kommunen das Rückgrat des staatlichen Krisenmanagements bildeten, Entscheidungen vor Ort schnell umsetzten und eine funktionierende Daseinsvorsorge gewährleisteten, heißt es in dem gemeinsamen Appell an Bundeskanzlerin Angela Merkel, Ministerpräsident Tobias Hans (beide CDU) sowie an Landeswirtschaftsministerin Anke Rehlinger (SPD). Die Rathauschefs appellierten zudem an die strukturstarken Länder wie Bayern und Baden-Württembeg, ein Signal der Solidarität zu senden.