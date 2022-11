Belastungen : Kommunen fordern Bund und Land zum Handeln auf

Ingelheim Explodierende Energiekosten, Corona-Pandemie, Klimaschutz, steigende Flüchtlingszahlen und Cyberkriminalität: Die Kommunen in Rheinland-Pfalz geraten nach Ansicht des Gemeinde- und Städtebundes an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit.

Der neue Vorsitzende des Spitzenverbandes, Aloysius Söhngen, forderte am Montag auf der Mitgliederversammlung in Ingelheim (Kreis Mainz-Bingen) Bund und Land dazu auf, Maßnahmen zu ergreifen, die die Handlungsfähigkeit der Kommunen sicherten. Die Kommunen seien in einem „Dauer-Krisenmodus“.