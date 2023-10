Statistisches Landesamt Kommunen drehen an Steuerschraube: Kritik von Kammern

Zahlreiche Kommunen in Rheinland-Pfalz drehen an der Steuerschraube und erhöhen die Grund- oder Gewerbesteuer. Drei von vier Kommunen im Land heben in diesem Jahr den Hebesatz bei der Grundsteuer B an, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems am Donnerstag mitteilte. Die Grundsteuer B wird auf bebaute oder bebaubare Grundstücke erhoben und trifft sowohl Mieterinnen und Mieter als auch Eigentümerinnen und Eigentümer. Bei der weniger ertragreichen Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche genutzte Flächen hätten rund zwei Drittel der 2301 Kommunen einen höheren Hebesatz angekündigt. Bei der Gewerbesteuer ist demnach in 60 Prozent der Kommunen eine Erhöhung geplant, 40 Prozent sehen keine Veränderung vor.