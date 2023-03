Umweltpolitik : Kommunen bekommen „Premiumberatung“ im Klimapakt

Mainz Die rheinland-pfälzischen Kommunen können ab sofort dem Kommunalen Klimapakt (KKP) beitreten. Dazu müssten sie eine Beitrittserklärung und den notwendigen Ratsbeschluss beim Klimaschutzministerium einreichen, teilte Ministerin Katrin Eder (Grüne) am Mittwoch in Mainz mit.

KKP-Kommunen erhielten eine besondere, individuelle Premium-Fachberatung und Begleitung, um Klimaschutz und die Anpassung an die Folgen des Klimawandels umzusetzen. Als Beispiele nannte Eder klimagerechte Bauleitplanung und Kommunalentwicklung, erneuerbare Energieprojekte, den Umgang mit Fördermitteln sowie die Stärkung der sogenannten grünen und blauen Infrastruktur - also einem Netzwerk natürlicher und naturnaher Flächen.

Die Beratungskapazitäten sind allerdings begrenzt und werden nach dem Windhundprinzip vergeben - wer also zuerst kommt, erhält den Zuschlag. In diesem Jahr könnten zunächst 50 Kommunen beraten werden, 2024 noch einmal so viele. Das seien zusammen etwa die Hälfte der beitrittsberechtigten Städte und Gemeinden.