Finanzen Kommunen bekommen mehr Geld für Geflüchtete

Dass die Kommunen 2024 insgesamt 267,2 Millionen mehr bekommen, hatten Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) und Integrationsministerin Katharina Binz (Grüne) Mitte November angekündigt. Enthalten sind darin auch 67,2 Millionen Euro, die der Bund kommendes Jahr unter dem Strich nach den Vereinbarungen des Bund-Länder-Treffens von Anfang November zusätzlich an Rheinland-Pfalz geben wird und die das Land komplett an die Kommunen weiterreichen will.