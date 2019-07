Kommunalpolitiker berichten in SWR-Erhebung von Anfeindungen

Mainz Jeder zweite Kommunalpolitiker in Rheinland-Pfalz ist nach einer Online-Umfrage des SWR schon einmal bedroht oder angefeindet worden. An der nicht repräsentativen Befragung nahmen 497 Politiker teil. Von den 51 Prozent der schon einmal angefeindeten Politiker habe jeder Dritte darüber nachgedacht, das Amt aufzugeben, berichtete der SWR am Donnerstag.

In der Online-Erhebung gaben 71 Prozent der 252 Betroffenen an, dass sie persönlich angegangen worden seien. 54 Prozent erfuhren die Anfeindung in sozialen Medien und jeweils 27 Prozent in einer E-Mail oder einem Brief. 19 Prozent der Betroffenen wurden persönlich attackiert. 7,5 Prozent gaben an, dass sie tätlich angegriffen worden seien. Und 46 Prozent gaben an, sie hätten den Eindruck, dass Anfeindungen zugenommen hätten.