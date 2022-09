Finanzen : Kommunaler Finanzausgleich: CDU befürchtet Ungleichgewicht

Mainz Die rheinland-pfälzische Landesregierung stellt an diesem Mittwoch die Neuordnung für den kommunalen Finanzausgleich vor. Die Oppositionspartei CDU will darauf achten, dass dabei die Ortsgemeinden nicht zu kurz kommen.

„Wir fürchten, dass die Neuregelung die Kommunen in die Lage versetzt, sich gerade so über Wasser halten zu können, dass sie aber weiterhin keinen Handlungsspielraum für die Umsetzung eigener Ideen bekommen“, sagte Baldauf. Mit Blick auf die wieder steigenden Zinsen müsse zudem ein Inflationsausgleich in das System eingebaut werden. „Schon jetzt steht fest: Die Finanzausgleichsmasse kann 2024 nicht so bleiben wie 2023, da muss weiter nachgelegt werden.“