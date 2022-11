Regierung : „Kommunale Klimaoffensive“ auf den Weg gebracht

Mainz Die rheinland-pfälzische Landesregierung hat ein Programm beschlossen, das Städte, Gemeinden und Landkreise mit 250 Millionen Euro für den Klimaschutz und die Anpassung an Folgen der Klimakrise unterstützt.

„Heute starten wir eine kommunale Klimaoffensive“, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Dienstag nach der Kabinettssitzung in Mainz. Das Programm besteht aus der Projektförderung in einem Kommunalen Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI) sowie der Beratung und Vernetzung in einem Kommunalen Klimapakt