Kommunale Beschlüsse auch in Telefon- und Videokonferenzen

Mainz Rheinland-pfälzische Kommunen können unter bestimmten Bedingungen künftig Beschlüsse auch in Video- und Telefonkonferenzen fassen. Eine entsprechende Änderung der kommunalrechtlichen Vorschriften beschloss der Landtag am Mittwoch in Mainz mit den Stimmen aller fünf Fraktionen.

Bislang konnten die Kommunen Beschlüsse nur in Präsenzsitzungen fassen, die waren in der Corona-Krise zuletzt nicht möglich gewesen. „Die Handlungs- und Entscheidungsfähigkeit der Kommunen muss allerdings sichergestellt sein“, heißt es in dem Gesetzentwurf. Fortan sind aufgrund von Änderungen in der Gemeinde-, Landkreis- und Bezirksordnung „in besonderen Ausnahmesituationen“ Beschlüsse in Video- oder Telefonkonferenzen sowie in einem schriftlichen oder elektronischen Umlaufverfahren - per E-Mail oder Brief - möglich. Vertreter mehrerer Fraktionen betonten, dass Präsenzsitzungen keinesfalls ersetzen werden sollten, wenn dies nicht nötig sei. Das Gesetz ist zunächst befristet bis zum 31. März kommenden Jahres.