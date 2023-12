Kirche Kommission zur Causa Dillinger: „Fakten sind erschreckend“

Über die Missbrauchstaten des Ende 2022 verstorbenen Priesters Edmund Dillinger kommen immer mehr Fakten ans Licht. Die in einem zweiten Bericht dargestellten Tatsachen seien „erschreckend und belastend“, teilte die unabhängige Aufarbeitungskommission im Bistum Trier am Mittwoch mit. Dillingers Taten erstreckten „sich über viele Jahrzehnte und viele Kontinente - oft unter Ausnutzung seiner ehrenamtlichen und vor allem kirchlichen Kontakte“. Das Ausmaß der Fälle sei „bedrückend“. Die Kommission kritisierte die „weitgehende Untätigkeit nicht nur des Bistums“ in dem Fall. „Das Nichtstun und Wegsehen so vieler schmerzt und ärgert.“