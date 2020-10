Kommission: Moratorium bei Keimbahneingriffen nicht machbar

Mainz Die sogenannte Genschere Crispr eröffnet der Forschung neue Möglichkeiten. Mit diesem Instrument kann das Erbgut von Lebewesen verändert werden. Über die Folgen hat die Bioethik-Kommission des Landes drei Jahre lang beraten. Jetzt liegt der Bericht vor.

Die rheinland-pfälzische Bioethik-Kommission hält das vom Deutschen Ethikrat empfohlene internationale Moratorium zu klinischen Anwendungen von Keimbahneingriffen „weder für zielführend noch für durchsetzbar“. Das teilte Justizminister Herbert Mertin (FDP) am Dienstag bei der Vorstellung des 62-seitigen Abschlussberichts der Kommission zu der sogenannten Genschere Crispr/Cas19 mit. Mit diesem Instrument kann das Erbgut fast jedes Lebewesens, einschließlich des Menschen, verändert werden.

Der Deutsche Ethikrat hatte im vergangenen Jahr eine Stellungnahme zu Keimbahneingriffen veröffentlicht - also Eingriffen in das Erbgut von Nachkommen, die ihrerseits an die Nachkommen weitergegeben werden. Darin hieß es, solche Verfahren seien derzeit aufgrund der Risiken unzulässig, ethisch aber nicht grundsätzlich auszuschließen.