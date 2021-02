Kommende Woche Kälte in Rheinland-Pfalz erwartet

Ein dicke Eispanzer hat sich an den Zweigen von Büschen am Ufer gebildet. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Offenbach Das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland bleibt auch in der kommenden Woche winterlich und kalt. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet in der Nacht zum Montag viele Wolken, aber kaum Regen oder Schnee.

Die Straßen können aber dennoch glatt sein. Die Tiefsttemperaturen liegen laut DWD in der Vorderpfalz bei minus 1 Grad, im saarländischen Westerwald bei minus sieben Grad.

Am Montag ist der Himmel weiter bewölkt, die Temperaturen rangieren um den Gefrierpunkt. Es weht mäßiger Nordostwind, gebietsweise gibt es leichten Schneefall. In der Nacht auf Dienstag sinken die Temperaturen auf bis zu minus 13 Grad. Tagsüber lockern die Wolken etwas auf, vereinzelt kann es weiter leicht schneien. Am Mittwoch bleibt es weiter frostig, zeitweise scheint die Sonne.