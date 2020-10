Kollision mit Baum: Mindestens ein Schwerverletzter

Ein Unfall-Warndreieck. Foto: Patrick Seeger/dpa/Symbolbild

Westerburg Ein 18-Jähriger ist im Westerwald mit seinem Auto von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt - mindestens ein Mensch wurde dabei schwer verletzt. Der junge Autofahrer sei am Samstagnachmittag zwischen Oberrod und Mademühlen unterwegs gewesen, als er in einer Linkskurve ins Schleudern geraten sei, teilte die Polizei in Westerburg mit.

