Kollision mit Auto: Motorradfahrer schwer verletzt

Das Wort "Polizei" steht auf einem Einsatzwagen. Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Montabaur Beim Zusammenstoß mit einem Auto ist ein Motorradfahrer auf einer Landstraße in der Nähe von Görgeshausen (Westerwaldkreis) schwer verletzt worden. Der 87 Jahre alte Autofahrer hatte am Samstag beim Linksabbiegen das entgegenkommende Motorrad übersehen, wie die Polizei in Montabaur mitteilte.

Durch die Kollision mit dem Wagen wurde der 61-Jährige aus Nordrhein-Westfalen so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden musste. Die Strecke musste für etwa eine halbe Stunde voll gesperrt werden.