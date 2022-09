Katastrophen : Kohlgraf: Setzen zunehmend auf Ehrenamt in der Seelsorge

Fulda Die Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen hat gezeigt, wie wichtig die Arbeit von Notfallseelsorgern ist. Gerade Menschen, die ehrenamtlich tätig sind, sollen auf diese herausfordernde Aufgabe künftig noch besser vorbereitet werden.

Die katholische Kirche setzt bei der Notfallseelsorge zunehmend auf Menschen, sie sich ehrenamtlich engagieren und will deren Ausbildung und Begleitung stärken. „Wichtig ist eine gute Qualifikation des Ehrenamtes“, sagte der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf am Dienstag in Fulda anlässlich der Herbstvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz. Natürlich werde das Geld kosten, doch sei dies ein Bereich, in dem Geld gut investiert sei.