Kohlgraf: Osterbotschaft soll in der Krise Mut machen

Mainz Der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf sieht angesichts der Sorgen wegen der Corona-Krise hoffnungsvolle Worte gefragt. „Furcht ist das derzeit bestimmende Lebensgefühl vieler Menschen“, sagte er laut vorab verbreitetem Redemanuskript in der Osternacht am Samstag im Mainzer Dom.

Die Botschaft an Ostern sei daher nicht: alles halb so schlimm. „Die Botschaft ist: Du bist nicht allein, das Leben siegt, du hast eine Perspektive“, betonte er. Angesichts der Kontaktbeschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie, die auch gemeinsame Gottesdienste in den Kirchen verbieten, sagte Kohlgraf, es sei schmerzlich, gerade an Ostern nicht gemeinsam und wie gewohnt feiern zu können.