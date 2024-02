Bistum Mainz Kohlgraf: Noch viel Arbeit bei Aufarbeitung von Missbrauch

Auch ein Jahr nach der Vorstellung der Studie zum Missbrauch im Bistum Mainz steht nach Einschätzung von Bischof Peter Kohlgraf noch viel Arbeit bei der Aufarbeitung an. „Diese Studie war ein Schritt“, sagte er im Gespräch der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. „Wir sind aber noch lange nicht am Ende.“ Er wisse auch nicht, ob die Arbeit in seiner Zeit als Bischof überhaupt an ein Ende kommen könne. Klar sei, die Gemeinden, in denen Pfarrer beschuldigt seien, brauchten viel Betreuung.