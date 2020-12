Kohlgraf blickt von der Pandemie zum Sinn von Weihnachten

Der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf spricht. Foto: Arne Dedert/dpa/Archivbild

Mainz In einer Predigt im Mainzer Dom hat Bischof Peter Kohlgraf die Weihnachtsbotschaft als konkret erfahrbaren Zuspruch in Zeiten der Pandemie ausgelegt. In diesem Jahr falle die „übliche Weihnachtsseligkeit“ teilweise weg, sagte der Geistliche am ersten Weihnachtsfeiertag in einer feierlichen Messe.

Dafür gebe es nun Raum, „wie durch ein Brennglas auf den tiefsten Sinn des heutigen Festes“ zu schauen.

„Das Kind, das so mühsam geboren wird und einen schweren Weg vor sich hat, offenbart mir einen Sinn, der sich nicht in klugen Worten erschöpft, sondern gelebt werden will“, sagte der Bischof nach dem vorab verbreiteten Predigtmanuskript. Der Kern dieser Sinnerfahrung sei es, bedingungslos und ohne Vorbehalte geliebt zu werden. „Geliebte Menschen geben einander Sinn. Wer sich geliebt weiß, wird nie sagen können: Es ist doch alles nur schlecht, absurd, sinnlos.“

Über das Weihnachtslied „O, du fröhliche“ sagte der Geistliche, so fröhlich sei es in diesem Jahr nicht. Vor allem nicht „für die Kranken und die Menschen, die um ihre Zukunft bangen“. Und auch nicht für die geflüchteten Menschen, die in Lagern wie auf der griechischen Insel Lesbos diese Zeit unter unwürdigsten Bedingungen zu leben gezwungen seien.