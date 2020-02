Kohlenmonoxidalarm im Seniorenheim: Feuerwehr-Großeinsatz

Feuerwehrmänner sitzen in ihrem Fahrzeug. Foto: Carsten Rehder/dpa.

Trier/Leiwen Ein Großeinsatz der Feuerwehr in einem Seniorenheim in Leiwen (Landkreis Trier-Saarburg) ist vermutlich von einer kaputten Heizung verursacht worden. Bedingt durch einen technischen Defekt war am Dienstagmittag laut Polizei gefährliches Kohlenmonoxid ausgetreten.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa