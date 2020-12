Kohlenmonoxid in Wohnhaus ausgetreten: Mann in Krankenhaus

Trier In einem Wohnhaus in Trier hat ein Mann eine Kohlenmonoxid-Vergiftung erlitten. Das Kohlenmonoxid (CO) sei am Mittwochmorgen durch einen technischen Defekt an einer Heizungstherme ausgetreten, teilte die Feuerwehr mit.

Der Mann sei mit Verdacht auf eine CO-Vergiftung in ein Krankenhaus gebracht worden. Zwei weitere Personen mussten zur Kontrolle ebenfalls in ein Krankenhaus. Bei den Rettungsmaßnahmen bekamen fünf Einsatzkräfte gesundheitliche Probleme, wie es weiter hieß. Sie seien aber aus dem Krankenhaus entlassen worden und wieder im Dienst.