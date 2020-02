Kohleausstieg in Frankreich : Lothringer Kohlekraftwerk schließt 2022 – Angestellten droht Jobverlust

St. Avold So wie Deutschland plant auch Frankreich den Kohleausstieg. Davon betroffen ist auch die Anlage Emile Huchet in St. Avold.

Rund 150 Menschen arbeiten zurzeit im lothringischen Kohlekraftwerk Emile Huchet auf der Chemieplattform Carling bei St. Avold. 80 Stellen sind bei Dienstleistern der Anlage indirekt von deren Betrieb abhängig. Doch die Tage von Emile Huchet sind gezählt. Spätestens 2022 will Frankreich es vom Netz nehmen. Vier Kraftwerke produzieren zurzeit in Frankreich noch Strom aus Kohle. In dem Land, wo fast 80 Prozent der Stromversorgung durch Atomkraftwerke erzeugt werden, wird dennoch vor allem zu den Spitzenzeiten in den Wintermonaten gerne auf diese Energiequelle gesetzt, denn die Blöcke lassen sich im Gegensatz zu denen von AKWs schnell hochfahren. Nichtsdestotrotz versprach Präsident Emmanuel Macron bereits im Wahlkampf den Kohleausstieg. Schon im kommenden Jahr soll das erste Kohlekraftwerk in Le Havre schließen. 2022 folgen St. Avold und Gardanne, die letzte Anlage in Cordemais soll spätestens 2026 abgeschaltet werden.

Nicht alle Beschäftigten werden in Emile Huchet ihren Job verlieren, denn noch im Laufe dieses Jahres sollen dort zwei Gaskraftblöcke in Betrieb genommen werden. Dennoch sind die meisten Mitarbeiter im Kohlebereich tätig. Und die Zukunftsperspektiven in einer Gegend, wo die Arbeitslosigkeit laut dem französischen Statistikamt Insee an der 15-Prozent-Marke kratzt, sind bescheiden. Vor Kurzem besuchte die Staatssekretärin für die Energiewende, Emmanuelle Wargon, St. Avold. Rund 250 Millionen Euro würde der französische Staat investieren, um in der Region die Wirtschaft und neue Arbeitsstellen zu fördern, kündigte sie an. Doch an welchen Projekten sich Paris mit dieser Summe beteiligen würde, wurde nicht verraten. Nur so viel: Der Staat selbst könne keine privaten Jobs schaffen, doch man werde versuchen, Investoren mit günstigen Konditionen anzulocken.