Parteien Kohl-Enkel Volkmann kandidiert für CDU-Bundesvorstand

Sechs Jahrzehnte nach Altkanzler Helmut Kohl will auch sein Enkel Johannes Volkmann in den CDU-Bundesvorstand gewählt werden. Er kandidiere beim CDU-Bundesparteitag vom 6. bis 8. Mai in Berlin als Beisitzer, sagte der 27-jährige Politiker aus Lahnau in Hessen am Donnerstag. Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung darüber berichtet. Die hessische CDU hatte ihn bereits im März nominiert - und nun auch die Junge Union.