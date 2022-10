Adel : König Philippe nennt Rheinland-Pfalz „innovativen Akteur“

Mainz König Philippe und Königin Mathilde besuchen in Rheinland-Pfalz unter anderem Biontech und BASF. Ministerpräsidentin Dreyer lobt die Zusammenarbeit und sieht bei der Energie noch viel Potenzial.

Der belgische König Philippe hat Rheinland-Pfalz „angesichts der Herausforderungen, vor denen wir alle stehen“ als „innovativen Akteur und wichtigen Partner“ gewürdigt. „Zum Klimawandel, der unsere Landwirtschaft, ihre Weinberge oder den Schiffsverkehr auf dem Rhein beeinträchtigt, ist nun noch eine geopolitische Situation hinzugekommen, die sich direkt auf unsere Wirtschaft, die Kaufkraft der Haushalte, die Beschäftigung und das Gesundheitswesen auswirkt“, sagte der 62-Jährige am Mittwoch in der Staatskanzlei in Mainz mit Blick auf den Krieg in der Ukraine.