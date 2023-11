DFB-Pokal Kölns Baumgart: „In einer absolut beschissenen Situation“

In der Bundesliga gingen beim Tabellen-17. sieben von neun Partien verloren, nun folgte auch im DFB-Pokal das frühe Aus. „Es war nicht ganz so schlecht, wie das 0:3 klingt. Das ist positiv, aber nicht positiv genug. Du hast ein Spiel verloren, dass du nicht verlieren darfst“, sagte Baumgart. Es ist die wohl komplizierteste Lage seiner bisherigen Amtszeit. Man merke, dass die Jungs auch im Kopf arbeiten, fügte der Cheftrainer an. In der Bundesliga wartet am Samstag (15.30 Uhr/Sky) ein Heimspiel gegen den FC Augsburg.