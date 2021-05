Köbler und Stuppy rücken in Grünen-Landtagsfraktion nach

Mainz Die Grünen-Politiker Daniel Köbler und Lisett Stuppy rücken in die rheinland-pfälzische Landtagsfraktion nach. Die designierten Ministerinnen Anne Spiegel und Katharina Binz wollen ihre Landtagsmandate niederlegen, wie die Partei in Mainz ankündigte.

Politikwissenschaftler Köbler gehört bereits in der auslaufenden Wahlperiode dem Landtag an und hat sich vor allem in der Sozial- und Bildungspolitik engagiert. Die 33 Jahre alte Landesbeamtin Stuppy ist neu im Landtag.