Gesundheit Kochende Ministerin mit Plädoyer für gesunde Ernährung

Den Kochbus des Landes, in dem die Aktion am Montag stattfand, gibt es seit 2013. Er tourt durch Rheinland-Pfalz und kommt laut Ministerium im Jahr auf rund 90 Termine an Schulen, Kindertagesstätten, bei Ferienfreizeiten oder auch Einrichtungen der Erwachsenenbildung. Bei den Besuchen soll für Themen wie ausgewogene Ernährung, die Verschwendung von Lebensmitteln oder auch die mögliche Vermeidung von Abfall mit Mehrweggeschirr oder essbaren Behältern aufmerksam gemacht werden. Entsprechend wurde am Montag ein Dessert mit Erdbeeren in Waffelbechern serviert.