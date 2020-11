Koch vergisst Topf auf Herd: Feuerwehreinsatz

Eine Kennleuchte blinkt während eines Feuerwehreinsatzes auf einem Einsatzfahrzeug. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Landau Für einen Feuerwehreinsatz wegen eines brennenden Kochtopfs ist in Landau in der Pfalz ein Mehrfamilienhaus evakuiert worden. Der 27 Jahre alte Koch sei leicht verletzt in ein Krankenhaus gekommen, teilte die Polizei am Samstag mit.

