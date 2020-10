Koblenzer Karnevalsvereine wollen vorsichtig feiern

Koblenz Auch die Koblenzer Karnevalsvereine haben wegen der Pandemie Veranstaltungen abgesagt - mehrere größere närrische Spektakel sollen aber gemäß der Corona-Vorgaben über die Bühne gehen. Dazu zählt der Karnevalsauftakt am 11. November im Innenhof des Rathauses II mit regionalen Künstlern und der Vorstellung einer närrischen CDU, wie die Arbeitsgemeinschaft Koblenzer Karneval (AKK) am Montag mitteilte.

Am 13. Februar 2021 soll es eine symbolische Erstürmung des Rathauses an einem anderen Ort geben: am Vorplatz des Kaiser-Wilhelm-Denkmals am Deutschen Eck, dem Zusammenfluss von Rhein und Mosel. Dort sind laut der AKK, in der sich 43 Vereine zusammengeschlossen haben, die Übergabe des Stadtschlüssels, ein Gardetanz-Flashmob und ein Programm mit regionalen Künstlern geplant.