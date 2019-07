Koblenzer Gericht verurteilt IS-Kämpfer zu mehrjähriger Haft

Koblenz Das Oberlandesgericht (OLG) Koblenz hat einen Syrer wegen Teilnahme am Kampf der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) zu drei Jahren und neun Monaten Haft verurteilt. Der Vorsitzende Richter Lothar Mille sagte am Freitag, der 28-Jährige habe sich 2014 in seiner Heimat dem IS angeschlossen.

Nach einem Scharia-Kurs habe er Gefechte in der syrischen Provinz Hasaka und in der nordirakischen Stadt Mossul unterstützt. Ein Kampf mit der Waffe an vorderster Front sei ihm allerdings nicht nachgewiesen worden. Nach der Eroberung von Mossul sei der Syrer dort IS-Spitzel gewesen.