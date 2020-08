Koblenzer Familie verunglückt auf Heimfahrt: Säugling stirbt

Blaulicht und der LED- Schriftzug „Unfall“ auf dem Dach eines Polizeistreifenwagens. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Ottersweier Auf der Heimfahrt nach Koblenz ist am Wochenende eine fünfköpfige Familie mit ihrem Auto in Baden verunglückt. Dabei kam am Samstagabend das elf Monate alte Mädchen der Familie ums Leben, wie ein Polizeisprecher am Sonntag mitteilte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Die Eltern sowie zwei weitere Kinder wurden schwer verletzt aus dem Auto geborgen.

Das Unglück ereignete sich auf der Autobahn 5 bei Ottersweier (Kreis Rastatt). Der Wagen kam aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab. Er überschlug sich mehrfach, bis er an einer Brücke zum Stehen kam. Ersthelfer bargen die Verletzten aus dem Wrack. Zahlreiche Rettungskräfte und zwei Rettungshubschrauber waren im Einsatz.