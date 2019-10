Koblenzer Eltern beklagen Unterrichtsausfall an Schulen

Koblenz/Mainz Koblenzer Eltern protestieren gegen einen verbreiteten Unterrichtsausfall an Schulen in Rheinland-Pfalz. Die „gefühlte Wahrnehmung der Eltern bezüglich der Unterrichtsversorgung“ weiche deutlich von der Darstellung des Bildungsministeriums ab, heißt es in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie des Regionalelternbeirats Koblenz.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Darin kommt Elternbeiratssprecher Erwin Lenz zu dem Schluss, dass in einem Schuljahr etwa neun Prozent der planmäßig zu erteilenden Pflichtunterrichtsstunden ausfallen - wegen Krankheit, Fortbildungen und Klassenfahrten oder aus persönlichen Gründen wie Hochzeit oder Umzug. Demnach fehlten rund 3000 Vollzeit-Lehrkräfte, um den Pflichtunterricht abzudecken.

Die Schlüsse des Regionalelternbeirats aus seiner Erhebung seien nur in Teilen nachvollziehbar, teilte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) dazu mit. „Dass Lehrkräfte schwanger werden oder erkranken, wird man auch mit 3000 weiteren Lehrkräften nicht ändern.“ Das Land habe dafür Vertretungskonzepte entwickelt wie den Vertretungspool mit 1500 verbeamteten Lehrern, sogenannte Feuerwehrlehrkräfte an Grundschulen, und die Möglichkeiten im Personalmanagement im Rahmen Erweiterter Selbstständigkeit von Schulen (PES) - die daran teilnehmenden Schulen können Unterrichtsausfall über ein eigenes Budget mit der zeitweisen Beschäftigung externer Kräfte ausgleichen.