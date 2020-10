Koblenz sagt Weihnachtsmarkt wegen Corona ab

Koblenz Der Weihnachtsmarkt in Koblenz fällt in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie aus. Die Stadt begründete die Absage am Donnerstag mit den weitergehenden Beschränkungen des öffentlichen Lebens, die vom kommenden Montag (2.11.) bis Ende November gelten werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa