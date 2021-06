Er hatte Melonen geladen : Lastwagen fährt durch Leitplanke und stürzt Böschung hinab

Die Bergung des Fahrzeuges gestaltet sich schwierig, da der LKW mit flüssigem Erdgas betrieben wird. Foto: Thomas Frey/dpa

Koblenz Ein Sattelzug mit Melonen ist am Donnerstagmorgen in Koblenz durch eine Leitplanke gefahren und eine Böschung hinabgestürzt. Der 33-jährige Fahrer und seine 26 Jahre alte Beifahrerin wurden laut Polizei verletzt in ein Krankenhaus gebracht.